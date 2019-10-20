  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Polis'ten açıklama: 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

» »
Polis'ten açıklama: 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Polis'ten açıklama: 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

 İskele-Karpaz anayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza, saat 13.30 sıralarında, Pamuklu - Çayırova Anayolunun 1-2 km'leri arasında meydana geldi. Hanife Kendili (K-45) yönetimindeki GS 685 plakalı salon araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle, yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pamuklu- Kumyalı arasında  saat 13.45’te meydana gelen diğer trafik kazası da, aracın yoldan çıkıp takla atmasıyla yaşandı. İoannis Michael (E-64) yönetimindeki EEM 831 plakalı aracın sürücüsü İoannis Michael ile araçta yolcu olarak bulunan Giannis Theodorou  (E-68) yaralandı. İki yaraladı da Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bir ilk açık hava sınıfı açıldı20 Ekim 2019 Pazar 13:57
  • Meteoroloji Dairesi kuvvetli sağanak uyarısında bulundu20 Ekim 2019 Pazar 13:49
  • Derviş Eroğlu: "Kıbrıs Türklerinin en büyük şansı Türkiyeli Türklerdir"20 Ekim 2019 Pazar 13:47
  • Tatar: Türkiye ile işbirliğini sürdürürsek tüm sorunları aşarız20 Ekim 2019 Pazar 13:45
  • Talat: Akıncı çözemez!20 Ekim 2019 Pazar 13:07
  • Taçoy: "Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa biz de çıkaracağız"19 Ekim 2019 Cumartesi 20:29
  • Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması19 Ekim 2019 Cumartesi 16:41
  • Çağatay: “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesini beklemek hayalperestlik değil”19 Ekim 2019 Cumartesi 14:41
  • KTTO, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün geri çekilmemesi yönündeki kararı memnuniyetle karşıladı19 Ekim 2019 Cumartesi 13:57
  • Kooperatif Şirketler Mukayyidi Dana: Üretim ve pazarlama alanında ülkede kooperatifçilik seferberliği başlatılacaktır19 Ekim 2019 Cumartesi 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti