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Polisten Ardı Ardına Operasyonlar

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Polisten Ardı Ardına Operasyonlar
Polisten Ardı Ardına Operasyonlar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

17.12.2021 tarihinde, Gazimağusa Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.(E-48)’nın kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

17.12.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, A.M.Z.S.A.H.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

 

17.12.2021 tarihinde, Dikmen’de, A.A.J.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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