Polisten avcılara uyarı

Açıklama'da şu ifadelere yer verildi:

Yarın başlayacak olan, 2019 yılı II. İnce Av Mevsimi dolayısıyla, 01, 08 ve 15 Eylül 2019 günleri olmak üzere toplam üç av gününde avcıların avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları ile avcıların uymaları gereken kurallar ile yayınlanan av haritasında hangi bölgelerin ava açık ve kapalı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eylem sonrası, daha önceden ava kapalı bölge olarak bildirilen 52 numaralı bölge ile buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt - Lefke Anayolu arası kapalı olacak şekilde 54 ve 55 numaralı bölgelerin ava açılması yönündeki talepleri olmuş ancak söz konusu bölgeler halen daha ava kapalı bölgeler arasındadır.

KKTC İçişleri Bakanlığının resmi web sitesinde de yayınlanan av haritasında ava açık ve kapalı bölgeler belirtilmektedir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak yarın başlayacak olan 2019 yılı II. İnce Av Mevsimi nedeniyle tüm avcı kontrollerinin yapılacağını, belirtilen kurallara uymanlar hakkında yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatır, tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet ederiz.