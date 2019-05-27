Polisten büyük narkotik operasyonu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Ötüken’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduguna inanılan yaklaşık 3680 Gr madde bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak S.G. (E-29) ve Ş.O. (E-29) tutuklanmış olup polisin olayla ilgilj soruşturması devam etmektedir.