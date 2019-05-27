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Polisten büyük narkotik operasyonu!

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Polisten büyük narkotik operasyonu!
Polisten büyük narkotik operasyonu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Ötüken’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduguna inanılan yaklaşık 3680 Gr madde bulunarak emare olarak alındı.

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Mesele ile ilgili olarak S.G. (E-29) ve Ş.O. (E-29) tutuklanmış olup polisin olayla ilgilj soruşturması devam etmektedir.

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