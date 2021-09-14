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Polisten çok önemli dolandırıcılık uyarısı!

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Polisten çok önemli dolandırıcılık uyarısı!
Polisten çok önemli dolandırıcılık uyarısı!

DOLANDIRICILARA KARŞI AİLE BÜYÜKLERİMİZİ BİLHASSA YAŞLILARI UYARALIM

Yurt dışı Türkiye hatlarını kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; söz konusu yaşlı/emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ediyor.

Aradıkları kişilere, yürüttükleri soruşturmayı ileri sürerek, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıktan sonra, paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle yaşlıların dolandırıldıkları tespit edilmiştir.

Bu tür şikayetlerin polise yansıması üzerine belirli aralıklarla halkımıza yapılan uyarılara rağmen maalesef kötü niyetli kişilerin yaşlılarımızı dolandırmaya devam ettikleri görülmektedir.

Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin evlatları ve/veya aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarılmaları, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise polisi olaydan haberdar etmeleri önemle rica olunur.

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