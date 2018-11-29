Polisten çok önemli uyarı Sürücülerin dikkatine!

Sürücülerin dikkatine!
Polis Genel Müdürlüğünün duyurusu;
Lefkoşa-Girne anayolu Boğaz kavşağında bir kamyon, arkasında yüklü bulunan, içerisinde sıvı sabun ham maddesi bulunan bidonların yola dökülmesi sonucu yolda aşırı kayganlık meydana gelmiştir.
Sürücülerin güvenliği açısından kavşak trafik akışına kapatılmış olup, Lefkoşa istikametinden gelip Girne’ye gidecek araçlar Boğazköy kavşağından sola yönlendirilerek servis yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.
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