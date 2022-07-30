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Polis'ten denetim

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253 araç rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi
Polis'ten denetim

29.07.2022 tarihleri, 20:30-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.  

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde, gece kulüplerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. 

  Kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlet kapsamında 756 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 253 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 24 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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