Polisten Denetim!

29-30.11.2022 tarihleri, 20:00-00:01 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, kıraathaneler ve barlarda gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 1074 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 14 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi ve kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 948 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 351 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.