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Polisten Denetim!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Denetim!

06-07.12.2022 tarihleri, 20:00-00:01 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

 

            Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 450 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 151 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 7 adet araç ise trafikten men edilmiştir. 

 

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 1 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 76 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

 

Ayrıca Girne’de; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

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