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Polisten Dr. Tuğcu’yu bıçaklayan zanlı hakkında açıklama

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Polisten Ürolog Dr. Sadrettin Tuğcu'yu bıçakla yaralayan zanlı hakkında açıklama yapılarak, “Yasaların verdiği teknik ve idari yetkiler kullanılarak zanlıya ulaşmak mümkün olmamıştır” denildi.
Polisten Dr. Tuğcu’yu bıçaklayan zanlı hakkında açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu'yu bıçakla yaralayan ve öncesinde de Lefkoşa’da bir avukatı darp eden kişi hakkında açıklama yaptı; “Yasaların verdiği teknik ve idari yetkiler kullanılarak zanlıya ulaşmanın mümkün olmadığını” bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan doktora acil şifa dilendi, her türlü şiddet kınandı ve yasalar çerçevesinde tereddütsüz işlem yapılacağının bilinmesi istendi.

Açıklama şöyle:

“Bugün, bazı yerel medyada ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı tarafından kişisel sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda; Gazimağusa’da bir doktor şahsı bıçakla yaralayan kişinin, üç gün önce de Lefkoşa’da bir avukatı bıçakla yaraladığı, polisin zanlıyı tespit edip işlem yapsaydı, Gazimağusa’daki olayın olmayabileceği ifade edilerek polis itham edilmiştir.

Öncelikle uğradığı saldırı sonucu yaralanan doktorumuza Polis Genel Müdürlüğü olarak acil şifalar diler, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Sağlık sorunlarımızda koştuğumuz doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti kınıyor ve yasalar çerçevesinde tereddütsüz işlem yapılacağının bilinmesini istiyoruz.

Adı geçen zanlının, 04 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa’da avukat şahsa, açıklamada belirtildiği gibi bıçakla değil, olay anında elinde tutmakta olduğu araç kontak anahtarı ile avukat şahsın arkasına yumruk vurmak suretiyle darp ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca müşteki de bunu yazılı ifadesinde belirtmiştir.

Olayın aynı gün (04 Mayıs 2023) polisin bilgisine gelmesi üzerine, kimliği müşteki tarafından da bilinmeyen zanlının tespiti için, kamera kayıtları incelenmiş ve temin edilen çevre şahadeti sonrası zanlının kimliği tespit edilerek adli işlem için gerekli girişimler anında başlatılmıştır.

Buna rağmen mevcut yasaların verdiği teknik ve idari yetkiler kullanılarak zanlıya ulaşmak mümkün olmamıştır. 

Polis Genel Müdürlüğü, yasalardan aldığı yetkiler çerçevesinde halkımıza hizmet ederken her olayda olduğu gibi bilhassa şiddet olaylarına karşı da son derece hassas uygulama içerisinde görevlerini ifa etmektedir. Şiddete yönelen kişilere karşı asla taviz verilmeyeceğinin herkesçe bilinmesini isteriz.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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