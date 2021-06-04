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Polis'ten Düzeltme: İntihar Eden Şahsın Soyadı Bayraktar

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Polis'ten Düzeltme: İntihar Eden Şahsın Soyadı Bayraktar

PGM'den yapılan açıklama şöyle:

03.06.2021 tarihinde, Lefkoşa KüçükKaymaklı’da, kalmakta olduğu ikametgah içersinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdığı bildirilen şahsın soyadının BAYRAK değil BAYRAKTAR olduğu tespit edilmiştir. 

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