Polis'ten Düzeltme: İntihar Eden Şahsın Soyadı Bayraktar

PGM'den yapılan açıklama şöyle:
03.06.2021 tarihinde, Lefkoşa KüçükKaymaklı’da, kalmakta olduğu ikametgah içersinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdığı bildirilen şahsın soyadının BAYRAK değil BAYRAKTAR olduğu tespit edilmiştir.
PGM'den yapılan açıklama şöyle:
03.06.2021 tarihinde, Lefkoşa KüçükKaymaklı’da, kalmakta olduğu ikametgah içersinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdığı bildirilen şahsın soyadının BAYRAK değil BAYRAKTAR olduğu tespit edilmiştir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.