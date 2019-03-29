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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Polisten ehliyet duyurusu

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Polisten ehliyet duyurusu
Polisten ehliyet duyurusu

Polis duyurusu şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında “sürüş ehliyetlerinin değişimi” ile ilgili yapılan protokolün medyaya yansıyan haberlerinin, Polis Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde ülkemizde bulunan T.C. uyruklu kişilerce yanlış anlaşıldığı gözlemlenmektedir.

 

İlgili protokol iki ülke vatandaşlarının sahip oldukları ehliyetlerin diğer ülkede de geçerli ve aynı sınıfa karşılık gelen ikinci bir sürüş ehliyetine, herhangi bir sınava girmesine gerek kalmadan sahip olunmasına imkan vermektedir. Mevcut ülke ehliyeti ile diğer ülkede her koşulda ve süresiz olarak Motorlu taşıt kullanma hakkı bulunmamaktadır.

 

Şu anda yürürlülükte bulunan yasa ve tüzüklere göre; KKTC’de motorlu araç kullanabilmek için ziyaretçi statüsünü kaybeden kişilerin (Öğrenci, Çalışma izinli vb.) bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle kendilerine tanınan bir aylık süre içerisinde KKTC’den bir sürüş ehliyeti almak zorunluluğu vardır. KKTC’de motorlu araç kullanmak arzusunda olanlar, herhangi bir sürüş ehliyeti sınavına girmeksizin TC Sürüş Ehliyeti, iki adet vesikalık fotoğraf ve ödenecek harç ile Motorlu Araçlar Mukayyitliği Sürüş Ehliyetleri Birimine başvurulması halinde, aynı sınıfa haiz KKTC Sürüş Ehliyetine sahip olabilirler.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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