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Polisten elektrikli scooter kullanımıyla ilgili açıklama...

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Polis Genel Müdürlüğü, elektrikli scooter kullanımına getirilen yeni düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu.
Polisten elektrikli scooter kullanımıyla ilgili açıklama...

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde giderek artan “ Elektrikli Scooter” kullanımı nedeniyle, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğünde (A.E.99/1974), Elektrikli Scooterlerin yollarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildi. Bakanlar Kurulu tarafından ilgili tüzükte yapılan değişikliler 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER NEDİR?

Elektrikli Seooter; en fazla 25 km/s hızı aşmayan, 350 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı anlatır.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz.
2. Şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz.
3. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa, trafik güvenliğini riske atmayacak sekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir.
4. Sürücü harici yolcu taşınamaz.
5. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.
6. Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir.
7. Kaldırımlarda scooter sürülmesi yasaktır.
8. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır.
9. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır.
10. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.
11. Elektrikli Scooter’ın park edilemeyeceği yerler Mukayyit tarafından belirlenecektir. 

 

 
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