Polisten elektrikli scooter kullanımıyla ilgili açıklama...

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde giderek artan “ Elektrikli Scooter” kullanımı nedeniyle, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğünde (A.E.99/1974), Elektrikli Scooterlerin yollarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildi. Bakanlar Kurulu tarafından ilgili tüzükte yapılan değişikliler 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.