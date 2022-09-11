Polisten feci kazayla ilgili açıklama

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
11.09.2022 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde İlkmar Market yakınlarında İskele istikametine doğru seyreden Arslan BABAYEV(E-35) yönetimindeki GD 664 plakalı araç ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonrası aynı araçta yolcu olarak bulunan Merdan BABAYEVA(E-37), Cennet ARTIKOVA(K-31), Suhan BABAYEVA(E-12), Sultan BABAYEVA(E-10), Salima BABAYEVA(K-7), Alijan ERESHOV(E-25) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisteki ilkyardim tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır. Tahkikat devam eder.
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