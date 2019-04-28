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Polisten Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta sıkı denetim !

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Polisten Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta sıkı denetim !
Polisten Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta sıkı denetim !

Dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında GazimağusaGirne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.    
Üç ilçede gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 315 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı iki araç trafikten men edildi. 

GİRNE’DEKİ OPERASYONDA UYUŞTURUCU BULUNDU

 

Girne’deki denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

 

Trafik ekiplerinin Girne bölgesindeki denetimleri sonucu 617 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 120 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Bir kişi tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı tutuklanırken, muhtelif suçlardan dolayı 18 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt bölgesindeki denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 250 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 46 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 1 araç sürücüsü trafikten men edildi. 

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