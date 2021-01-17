  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Polis'ten Girne'de Kumarhanelere Şok Baskın! KKTC vatandaşlarına işlem yapıldı!

» »
Polis'ten Girne'de Kumarhanelere Şok Baskın! Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Girne bölgesinde faaliyet gösteren casinolara eş zamanlı şekilde şok baskınlar gerçekleştirdi.
Polis'ten Girne'de Kumarhanelere Şok Baskın! KKTC vatandaşlarına işlem yapıldı!

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Girne bölgesinde faaliyet gösteren casinolara eş zamanlı şekilde şok baskınlar gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin Girne bölgesindeki casinolara gerçekleştirdiği baskınlarda, casinolara girmesi ve casinolarda bulunması yasak olan (KKTC vatandaşları) çok sayıda kişinin tespit edilerek haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

KKTC yasalarına göre hiçbir şekilde KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesi yasak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Siyasi Partilerinin, 2018 Yılındaki Başkanlık Seçimleri İçin Aldıkları Paralardan Devlete İade Yapmaları İsteniyor16 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
  • Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı16 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
  • Okulların açılış tarihi 22 Ocakta tekrar görüşülecek!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:21
  • Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:18
  • Başbakan Ersan Saner açıklama yapıyor16 Ocak 2021 Cumartesi 18:16
  • Sokağa çıkma yasağı uygulanacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:11
  • Okullar açılmayacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:03
  • Bakanlar Kurulu tamamlandı16 Ocak 2021 Cumartesi 17:48
  • Dikkat! Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı16 Ocak 2021 Cumartesi 16:47
  • Aşıksoy:Kapanmazsak 2 hafta sonra çok daha kötü oluruz16 Ocak 2021 Cumartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti