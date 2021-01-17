Polis'ten Girne'de Kumarhanelere Şok Baskın! KKTC vatandaşlarına işlem yapıldı!

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Girne bölgesinde faaliyet gösteren casinolara eş zamanlı şekilde şok baskınlar gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin Girne bölgesindeki casinolara gerçekleştirdiği baskınlarda, casinolara girmesi ve casinolarda bulunması yasak olan (KKTC vatandaşları) çok sayıda kişinin tespit edilerek haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.
KKTC yasalarına göre hiçbir şekilde KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesi yasak.
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