Polisten Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
19.02.2022 tarihinde, Girne Çevre Yolu üzerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonu sırasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilip tutuklanan B.O.O.(E-26)’nun Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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