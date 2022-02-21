Polisten Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.02.2022 tarihinde, Girne Çevre Yolu üzerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonu sırasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilip tutuklanan B.O.O.(E-26)’nun Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.