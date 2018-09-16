Polisten Gönyeli'de vefat eden şahsın ismini düzeltme!

Bugün polis basın bülteninde rahatsızlanarak öldüğü bildirilen 53 yaşındaki Ahmet HABEŞOĞLU’nun isminin yanlışlıkla yayınlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan düzeltmede, yaşamını yitiren şahsın Ahmet HABEŞOĞLU değil de, Yenikent Gönyeli’de sakin, Hackney- Londra doğumlu 51 yaşındaki Ahmet HARAŞOL isimli şahıs olduğu ifade edildi.

Düzeltme şu şekilde:

“DÜZELTME VE ÖZÜR Bugün yayımlanan 16.9.2018 tarihli polis basın bülteninde, 15.09.2018 tarihinde rahatsızlanarak öldüğü bildirilen 53 yaşındaki Ahmet HABEŞOĞLU ismi yanlışlıkla yayımlanmıştır. Yaşamını yitiren şahsın, Yenikent Gönyeli’de sakin, Hackney- Londra doğumlu 51 yaşındaki Ahmet HARAŞOL isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Yapılan yayımdan dolayı mağdur olan Ahmet HABEŞOĞLU isimli şahıstan, ailesinden ve kamuoyundan özür dileriz.”