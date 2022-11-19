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Polisten ''Halka Operasyonu''

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten ''Halka Operasyonu''

18.11.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Halka Operasyonu); M.Ş.O.(E-27) ve H.C.O.(E-20)’nun kullanımlarında bulunan araçta ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 91 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, yeşil reçeteye tabi 21 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5,245 Euro ve 1,020 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

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Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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