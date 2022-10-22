Polisten Huzur Operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler tarafından ülke genelinde dün akşam saat 22.00’de başlatılan eş zamanlı trafik ve asayiş operasyonu bugün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti

POLİS ‘HUZUR’ İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Polis, ülke genelinde artış gösteren kriminal olaylar ve ülkede kaçak yaşam süren kişilere karşı tedbirlerini artırdı

Trafik, Adli, Cürümleri Önleme, Narkotik ve Özel Harekât ekipleri ülkenin dört bir yanında adeta her taşı kaldırıp altına baktı

Demirhan’da bir yurda gerçekleştirilen baskında ülkede kaçak yaşam süren 27 kişi tespit edilirken, Mağusa’da da onlarca kaçak tespit edilerek tutuklandı

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve bölge polis müdürleri de operasyonları yakından takip etti