Polisten Huzur Operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler tarafından ülke genelinde dün akşam saat 22.00’de başlatılan eş zamanlı trafik ve asayiş operasyonu bugün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti
POLİS ‘HUZUR’ İÇİN SOKAĞA ÇIKTI
Polis, ülke genelinde artış gösteren kriminal olaylar ve ülkede kaçak yaşam süren kişilere karşı tedbirlerini artırdı
Trafik, Adli, Cürümleri Önleme, Narkotik ve Özel Harekât ekipleri ülkenin dört bir yanında adeta her taşı kaldırıp altına baktı
Demirhan’da bir yurda gerçekleştirilen baskında ülkede kaçak yaşam süren 27 kişi tespit edilirken, Mağusa’da da onlarca kaçak tespit edilerek tutuklandı
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve bölge polis müdürleri de operasyonları yakından takip etti
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