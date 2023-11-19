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Polisten iddialara yanıt: Kadına karşı şiddete tolerans sıfır düzeyindedir

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Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddet konusunda İskele Polis Müdürlüğünün kayıtsız kaldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Polisten iddialara yanıt: Kadına karşı şiddete tolerans sıfır düzeyindedir

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında, son günlerde bazı basın yayın organlarında, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bir takım şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadının (S.O.), şikâyetlerinin İskele Polis Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadığı, kocasının polis tarafından korunduğu ve polisin kendisini haksız yere tutukladığı yönünde çıkan  haberlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi.

“Bilinmelidir ki, daha önce de belirttiğimiz gibi, Polis Genel Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti sıfır tolerans düzeyindedir.

2018 yılında, sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde, 2021 yılında ise Polis Genel Müdürlüğü ve tüm ilçe polis müdürlüklerinde faaliyete geçirilen “Kadına Şiddete Müdahale Birimleri” ile kadınlara yönelik şiddet konusundaki mücadelede polis teşkilatı olarak hassasiyetle halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Her konuda olduğu gibi, kadına yönelik şiddet konularında da yapılan tüm şikâyetle polis tarafından hassasiyetle soruşturulmakta ve tanzim edilen dosyalar süratle yargıya havale edilmektedir.

Hal böyle olmakla beraber, basına konu olan S.O. ile boşanma aşamasındaki eşi O.D. arasında vuku bulan olaylarla ilgili, birçok kez taraflar karşılıklı polise şikâyet yapmış ve yapılan şikâyetler polis tarafından değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidilmiştir.

Son olarak, O.D’nin, daha önceden İskele Aile Mahkemesi tarafından boşanma aşamasında olan eşine yaklaşmaması ve kendilerini rahatsız etmemeleri yönünde verilen mahkeme emrine riayet etmediği yönünde eşi S.O. tarafından polise yapılan şikâyet üzerine zanlı O.D. “Mahkeme Emrine Riayet Etmeme” suçundan polis tarafından dün (17.11.2023 tarihinde) İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılmış ve Mahkeme zanlı O.D’nin 15 gün süre Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalması yönünde emir vermiştir.”

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