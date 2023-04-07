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Polisten İki Farklı Bölgede Operasyon

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten İki Farklı Bölgede Operasyon

1.         06.04.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Edremit’te, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürülüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.H.Ö.(E-23)’nün kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         06.04.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürülüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.B.A.(K-34)’nın tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 11 adet MDMA türü hap ile satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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