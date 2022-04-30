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Polisten İlk Açıklama Geldi

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Polisten İlk Açıklama Geldi
Polisten İlk Açıklama Geldi

30.04.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Büyükkonuk  - Kaplıca Anayolu üzerinde, Büyükkonuk'ta sakin Zühre ARKAN (K-39), yönetimindeki MV 163 plakalı araç ile, Kaplıca istikametinden Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Büyükkonuk'ta sakin Bayram GÖZÜTOK (E-42) yönetimindeki PF 989 plakalı araç ile çarpışmışlardır.  Kaza sonucu MV 163 plakalı araç sürücüsü Zühre ARKAN olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan PF 989 plakalı araç sürücüsü Bayram GÖZÜTOK ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Meryem GÖZÜTOK (K-38), Sıla GÖZÜTOK (K-16) ve Semih GÖZÜTOK (E-10) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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