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Polis'ten İskele Ötüken'deki kaza ile ilgili açıklama

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Polis'ten İskele Ötüken'deki kaza ile ilgili açıklama
Polis'ten İskele Ötüken'deki kaza ile ilgili açıklama

Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2)  aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2)  aracının arka kısmı ile çarparak durdu. Yaralanan Deniz SERTSOY LDH de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor. 

 

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