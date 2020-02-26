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Polisten kaçarken karmaşa yaratmak için sokağa para saçtılar

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Polisten kaçarken karmaşa yaratmak için sokağa para saçtılar
Polisten kaçarken karmaşa yaratmak için sokağa para saçtılar

Antalya'da ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi, internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira alıp kaçarken polis operasyonuyla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden İ.K. paraları sokağa saçıp karmaşa yaratmaya çalıştı.

24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., internette tanışıp görüştüğü İ.K. ve G.H.Y.'nin, zorla yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kundu'daki evinde 2 genç ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını anlatan H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen S. isimli gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonunu ve banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vermekle tehdit ettiklerini söyledi.

H.B.Y.'nin şikâyeti üzerine Gasp Bürosu ekipleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, dün saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan polisler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.

Karmaşa yaratıp kaçmak istediler

Bu sırada şüphelilerden İ.K. paralarla kaçmaya çalıştı. Elindeki paraları sokağa fırlatarak karmaşa çıkarmak isteyen İ.K. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan İ.K. de gözaltına alındı. Bulvarda atılan paralar ise AVM güvenliği tarafından toplanıp polise teslim edildi. Operasyonda şikayetçi H.B.Y.'nin cep telefonu da gözaltına alınanların üstünden çıktı.

Gözaltına alınan Y.E.S. ve L.G, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.K. ile G.H.Y., polisteki işlemlerinin ardından 'yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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