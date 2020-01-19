Polisten kaçarken saplandığı bataklıktan sabaha kadar çıkamadı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bataklığa saplanmış halde bulundu.
Ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler Hadımköy’den İhsaniye’ye kadar takip edildi.
Durdurulan araçtaki dört şüpheliden üçü gözaltına alınırken biri ormanlık alana kaçtı. Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli hafriyat döküm sahasındaki bataklık alana saplandı.
Şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı.
Şüpheli Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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