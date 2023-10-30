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Polisten kaçarken yakalandı.. İşte mahkemeden detaylar

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Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda yüksek miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Nijeryalı 33 yaşındaki Victor Attansey yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polisten kaçarken yakalandı.. İşte mahkemeden detaylar

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. 

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube  ekipleri tarafından Dumlupınar’da bulunan bir apartmanın çevresinde gürültü şikayeti nedeniyle soruşturma yapıldığı sırada söz konusu apartmanda kalan Victor Attansey’in  tasarrufunda bulundurduğu 12 paket içerisindeki yaklaşık 269 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi ikametgahın batıya bakan penceresinden aşağıya atıp apartmandan kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırmızı renk plastik öğütücü, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan küçük şeffaf naylon, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yeşil renk zipli çanta ile emare uyuşturucu maddelerin muhafazasında kullanılan naylon poşetlerle benzer özellik gösterdiğine inanılan bir çok naylon poşetin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma amaçlı zanlıdan parmak izi örneği alınmak istendiğini ancak zanlının bunu reddettiğini söyledi.

Zanlının soruşturmanın aydınlatılması için polise yardımcı olmadığını, cep telefonlarının şifrelerini de vermediğini kaydeden Özder, DATA incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis, ele geçirilen hassas terazinin üzerinde hintkeneviri ve metamfetamin bulunduğunu, zanlıya iki tür uyuşturucudan dolayı dava getirildiğini söyledi.

Polis, zanlının dava tebliğine herhangi bir cevap vermediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, öğrenci izninin 30 Eylül 2023 tarihinde bittiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, ağır ceza mahkemelerin bu tür suçlara ciddi cezalar verdiğini belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 

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