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Polisten kaçmak için polis aracına çarptı

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Polisten kaçmak için polis aracına çarptı
Polisten kaçmak için polis aracına çarptı

27.11.20 tarihinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri almış oldukları bir bilgi üzerine ayni gün saat 12.45 raddelerinde kullanımındaki kiralık araç içerisinde tespit edilerek alıkonan ve İskele’de ki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 2 kilo 35 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Nijerya uyruklu J.N.I (E-28) suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu maddelere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 29.11.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Cüneyt Arkın’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Arkın yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında zanlının 28.11.20 tarihinde kullanımındaki kiralık araç içerisinde seyir halinde iken tespit edildiği polisi görmesi üzerine polis aracına çarpmak suretiyle kaçmaya çalışırken durdurulup alıkonduğunu söyledi.

Aynı gün zanlının ikametgâhında bir arama gerçekleştirildiğine değinen tanık polis, ikametgahın çeşitli yerlerinde küçük kağıtlara sarılı satışa hazır vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 530 gr ağırlığında madde, naylon poşet içerisinde koli bandına sarılı kalıp halinde 1 kilo 82 gr ağırlığında 3 adet madd olmak üzere toplamda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 kilo 35 gr ağırlığında madde bulunara emare alındığını, ayrıca kesilmiş vaziyette çok miktarda kağıt parçası, bir adet telli defter, bir adet makas ve satıştan elde edildiğine inanılan 11500 TL nakit paranın da emare alındığına dikkat çeken tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi Kasım 2020 ayı içerisinde ismi ve soy ismi belli bir şahıstan aldığına ve bir kısmını ismini bilmediği bir şahsa verdiğine dair itirafta bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, meselenin çok yönlü olarak araştırılmakta olduğunu söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilemediğine dikkatçeken tanık polis, alınması gereken ifadeler yanında aranmakta olan kişilerin de bulunduğuna değindikten son zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. 

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