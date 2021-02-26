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Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi

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Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı.
Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi

Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, huzurda bulunan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Ramiz, polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti.

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Polis zanlının akabinde, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi gizlediği yeri göstermesi üzerine emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmaların sürdüğünü anlattı. Polis, meseleyle ilgili aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi

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