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Polisten Kayıp Bebekle İlgili Açıklama Geldi

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Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yaşanan olayla ilgili polisten açıklama yapıldı.
Polisten Kayıp Bebekle İlgili Açıklama Geldi

Polis Basın Subaylığı kayıp bebek hakkında yaptığı açıklamasında, konunun titizlikle soruşturulduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“16 Eylül 2022 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığı hastane yönetimi tarafından tespit edilmesi üzerine olay polisin bilgisine getirilmiştir. Söz konusu olay polis tarafından titizlikle soruşturulmaktadır”

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