  • BIST 103.464
  • Altın 275,576
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Polisten kaza ile ilgili açıklama

» »
Polisten kaza ile ilgili açıklama
Polisten kaza ile ilgili açıklama

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında saat 19.25 sıralarında Haşim Girgin (E-30) yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yahya Amasyalı (E-42) yönetimindeki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. 

Kaza sonucu Yahya Amasyalı ve Haşim Girgin ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın Amasyalı (K-40) almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.  TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Amasyalı (K-18) ile Hasan Amasyalı (E-13)'nın tedavileri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

(2)-001.jpgss-006.jpg

Aslanköy Lefkoşa yolunda trafik kazası 3 ÖLÜ 2 YARALI

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika Haberi: Aslanköy Lefkoşa yolunda trafik kazası 3 ÖLÜ 2 YARALI06 Ekim 2019 Pazar 19:59
  • Büyükkonuk EKO gün boykotun gölgesinde gerçekleşti!06 Ekim 2019 Pazar 19:02
  • Bir kaza daha: 2 yaralı06 Ekim 2019 Pazar 18:46
  • Barakada yangın çıktı06 Ekim 2019 Pazar 18:43
  • Şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, elektrik tellerinin üstüne düştü06 Ekim 2019 Pazar 18:42
  • Kıbrıslı Türk Arda Ayten kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı!06 Ekim 2019 Pazar 18:25
  • Lefkoşa'da otomobil durağa daldı 3 kişi kıl payı kurtuldu06 Ekim 2019 Pazar 17:34
  • Erhürman, yeniden CTP Genel Başkanı06 Ekim 2019 Pazar 14:26
  • Erhürman eleştiri ve önerileri yanıtladı: 'Siyasi kurultay toplanmasını öneriyorum...'06 Ekim 2019 Pazar 14:24
  • CTP üyesi Öztörel: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Akıncı'yı desteklemeliyiz'06 Ekim 2019 Pazar 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti