Polisten kaza ile ilgili açıklama

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında saat 19.25 sıralarında Haşim Girgin (E-30) yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yahya Amasyalı (E-42) yönetimindeki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu Yahya Amasyalı ve Haşim Girgin ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın Amasyalı (K-40) almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Amasyalı (K-18) ile Hasan Amasyalı (E-13)'nın tedavileri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.