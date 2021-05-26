Polis'ten Kutlu Adalı Cinayeti Dosyası Hakkında Açıklama: "Arşivde Mevcut"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili dosyanın kayıp olabileceğini iddia etmişti.
“Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, kayıp” iddiasıyla ilgili Polis Basın Subaylığı, “dosyanın kaybolmadığını, arşivde mevcut olduğunu” açıkladı.
NE OLDU?
İDDİA... Özersay Adalı Cinayeti Dosyası Kayıp https://t.co/7bpb6VJvcs #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/Ek8G5crBW0— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) May 26, 2021
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