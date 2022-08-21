  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Polisten Lefkoşa'da denetim!

» »
20-21.08.2022 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.
Polisten Lefkoşa'da denetim!

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş, 28 araç ise trafikten men edilmiştir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lafkoşa Girne yolunda araç yangını12 Ağustos 2022 Cuma 13:50
  • LTB’den DUYURU12 Ağustos 2022 Cuma 13:25
  • Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:13
  • Lefkoşa Sanat Festivali, cuma günü Kuğulu Park’ta yapılacak07 Ağustos 2022 Pazar 11:58
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Güvenlik Sorunu Giderilmeli03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:06
  • Haspolat yolunda korkutan kaza!03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:40
  • Gönyeli'de yangın01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:23
  • Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi29 Temmuz 2022 Cuma 15:58
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası28 Temmuz 2022 Perşembe 10:12
  • LTB: Başbakanlık Kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmaları 2 Ağustos'ta başlayacak28 Temmuz 2022 Perşembe 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti