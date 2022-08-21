Polisten Lefkoşa'da denetim!

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş, 28 araç ise trafikten men edilmiştir.