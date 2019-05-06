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Polisten Lefkoşa'da tarihi eser operasyonu! 4 tutuklu

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Polisten Lefkoşa'da tarihi eser operasyonu! 4 tutuklu
Polisten Lefkoşa'da tarihi eser operasyonu! 4 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 23:30 sıralarında Lefkoşa’da polis tarafından yapılan operasyon sonucu bir van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde Etnografik nitelikteki eski eser olan iki adet tunçtan mamul kilise çanı ve muhtelif ebatlarda altı adet bakırdan mamul şamdan bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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