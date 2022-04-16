Polisten Mağusa'da Uyuşturucu Baskını

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

15.04.2022 tarihinde, Gazimağusa'da, Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.E.(E-22)’nin ikametgahında yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesesle ile bağlantısı olduğuna inanılan G.K.(E-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.