Polisten ''Makas Operasyonu''

17.11.2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon (Makas Operasyonu) kapsamında, E.G.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; toplam 430 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile toplam 10 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir