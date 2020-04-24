Polis'ten maske uyarısı

SOKAĞA ÇIKAN KİŞİLER BUGÜNDEN İTİBAREN MASKE TAKMAK ZORUNDA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugünden itibaren gerek izinli gerekse acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Emirname kapsamında yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatır, herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz.
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