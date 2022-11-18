Polisten Metehan Sınır Kapısı’nda sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün Metehan Kara Giriş Kapısı’nda denetimler yapıldı.
Denetimler kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC‘ye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda 41 yaşındaki bir kişinin kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı.
Polis açıklamasında söz konusu kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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