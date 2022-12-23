Polisten Ölümlü Kaza ile İlgili Açıklama Geldi!

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmiştir.
Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir.
Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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