  • BIST 5.437,18
  • Altın 1079.793
  • Dolar 18.6806
  • Euro 19.8291
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Polisten Ölümlü Kaza ile İlgili Açıklama Geldi!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Ölümlü Kaza ile İlgili Açıklama Geldi!

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmiştir.

 

Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir.

 

Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti23 Aralık 2022 Cuma 13:23
  • Maviş: Öğretmenlerimize ve Okul Yöneticilerimize Tehditler ve Baskılar Arttı23 Aralık 2022 Cuma 13:03
  • Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacak23 Aralık 2022 Cuma 12:35
  • DAÜ-Sen’den CTP ziyaret haberine tekzip 23 Aralık 2022 Cuma 12:20
  • Polisten Eş Zamanlı Operasyon23 Aralık 2022 Cuma 11:41
  • Adana merkezli 4 il ve KKTC’de silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı23 Aralık 2022 Cuma 11:15
  • Emanet aldığı arabayı satmıştı! 3 Yıl Hapis Cezası Yedi23 Aralık 2022 Cuma 10:25
  • İMO’dan ‘trafiğin sağ şeride alınması’ konusunun gündeme gelmesine tepki22 Aralık 2022 Perşembe 19:34
  • Burslar ödendi, ek mesailer yarın!22 Aralık 2022 Perşembe 18:15
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama!22 Aralık 2022 Perşembe 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti