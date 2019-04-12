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Polisten önemli duyuru

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Polisten önemli duyuru
Polisten önemli duyuru

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü, 12:00 - 21:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

            Söz konusu yarış kapsamında, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, 12:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacaktır.    

            Belirtilen tarih ve saatlerde,  trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.      

 

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