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Polisten önemli duyuru

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30 Ağustos Zafer Bayramı, tören provası programı nedeniyle; 25 Ağustos 2019 tarihinde, Lefkoşa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Polisten önemli duyuru

30 Ağustos Zafer Bayramı, tören provası programı nedeniyle; 25 Ağustos 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08:00’den itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak

Polis Basın Subaylığı'ndan  yapılan  açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde;

 

  • Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

 

  •  Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

 

  • Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, 

 

  • Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları gerektiği bildirildi    
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