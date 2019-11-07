Polisten önemli duyuru

15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıldönümü kutlama provası programı nedeniyle; 10 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08:30’dan itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 10:00’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacaktır.