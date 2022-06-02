Polisten Önemli Duyuru

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 03 Haziran 2022

cuma günü, 12:00-23:00 ile 04 Haziran Cumartesi günü 10:00-24:00 saatleri arasında, Ercan

Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü

olarak verilecektir.



Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli

seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.