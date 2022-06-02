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Polisten Önemli Duyuru

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Önemli Duyuru

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 03 Haziran 2022
cuma günü, 12:00-23:00 ile 04 Haziran Cumartesi günü 10:00-24:00 saatleri arasında, Ercan
Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.
Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü
olarak verilecektir.


Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli
seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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