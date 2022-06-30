  • BIST 2.403,63
  • Altın 969.741
  • Dolar 16.6943
  • Euro 17.4655
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Polisten Önemli Duyuru

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Önemli Duyuru

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası programı nedeniyle, 03 Temmuz 2022 (pazar günü) tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:00’den itibaren Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergah tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.


Belirtilen tarih ve saatlerde;
- Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.


- Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek, Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.


- Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda Trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden sağlanacaktır.


- Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.
 

- Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.
 

- Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.


Belirtilen tarih ve saatlerde;
Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği uyardı: Yokmuş gibi yapınca hastalık yok olmuyor30 Haziran 2022 Perşembe 16:25
  • Özersay: "Bu paket ekonomiye rahat nefes aldırmayacak"30 Haziran 2022 Perşembe 15:55
  • İTÜ’den Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi30 Haziran 2022 Perşembe 15:48
  • Güneyde 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor30 Haziran 2022 Perşembe 15:41
  • Erhürman: Bizi üretim ve dünyaya açılma kurtarır30 Haziran 2022 Perşembe 15:35
  • İşletmelere, kadın ve genç girişimcilere, ihracatçılara, tarım ve hayvancılık sektörüne krediler sağlanacak30 Haziran 2022 Perşembe 15:30
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı30 Haziran 2022 Perşembe 15:24
  • Ticaret Odası'ndan açıklama: Ekonomi Paketi Yetersiz30 Haziran 2022 Perşembe 15:15
  • Polis Genel Müdürü 1.Yardımcısı Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlandı30 Haziran 2022 Perşembe 14:49
  • Özersay: Rum tarafının sunduğu paket bu haliyle kabul edilemez30 Haziran 2022 Perşembe 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti