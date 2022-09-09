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Polisten Önemli Duyuru

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Önemli Duyuru

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 09 Eylül 2022 cuma günü, 17:00-22:00 ile 10 Eylül Cumartesi günü 17:00-23:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir.

 

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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