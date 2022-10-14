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Polisten Önemli Duyuru

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Önemli Duyuru

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 16 Ekim 2022 Pazar günü, 09:00-18:00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.  Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçlar için ulaşım, Serhatköy üzerinden eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu güzergahından sağlanacaktır.

 

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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