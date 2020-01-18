Polisten önemli duyuru! Bu Yola Dikkat!!

Haspolat kavşağındaki üst geçit çalışması nedeniyle yol yarın (Pazar günü) trafiğe kapatılacak
Yol, 09.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.
Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacaktır.
Polis, bu güzergâhları kullanacak sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
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