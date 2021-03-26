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Polisten önemli uyarı

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          25.03.2021 tarihinde Haspolat’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. 
Polisten önemli uyarı

          25.03.2021 tarihinde Haspolat’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

 

X 03346387616,

X 01456391774,

X 01456387706

 

          Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

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