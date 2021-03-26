Polisten önemli uyarı

25.03.2021 tarihinde Haspolat’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

X 03346387616,

X 01456391774,

X 01456387706

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.