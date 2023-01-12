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Polisten “Polisin Tanığı Sahtekar Çıktı'' Açıklaması

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten “Polisin Tanığı Sahtekar Çıktı'' Açıklaması

12 Ocak 2023 tarihli Avrupa Gazetesinin manşetinde “Polisin Tanığı Sahtekar Çıktı” ve aynı haberin devamı olarak bir köşe yazısında; yargı süreci halen devam eden bir ceza davasının tanığı durumundaki kişinin, başka bir mesele ile ilgili olarak polise yapılan şikayet üzerine tutuklanmaması için Emekli Polis Genel Müdürü’nün devreye girdiği yönünde tamamen maksatlı, Devlet Kurumları ve yöneticilerini yıpratıcı nitelikte manipülatif bir şekilde, ayrıca devam eden başka bir davayı belirli dönemlerde etkilemeye yönelik kaleme alındığı görülmektedir.

Olayla İlgili Gerçekler Aşağıya Çıkarılmıştır;

Haberde bahsi geçen şahıs tarafından bir forklift’in iki ayrı kişiye satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği yönünde, Demirhan Polis Karakoluna yapılan bir şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında konu şahsın polis tarafından karakola celp edilememesi üzerine mahkemeye başvurularak konu şahıs hakkında tutuklama emri temin edilmiştir.

Akabinde de söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklama emri gereğince tutuklanmış ve ertesi gün de mahkeme huzuruna çıkartılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri temin edilmiştir. Haber içeriğinde yer alan Emekli Polis Genel Müdürü’nün devreye girerek Lefkoşa Polis Müdürü’ne talimat verdiği ve tutuklama emrinin iptal edildiği yönündeki iddialar tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Görüleceği üzere polis, vatandaş tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, görev ve sorumluluklarının bilinci ile hareket etmiş ve zanlının tutuklanarak en kısa sürede mahkeme huzuruna çıkarılmasını sağlayarak yasal prosedürü yerine getirilmiştir.

Yargı süreci devam eden ve bir polis subayının da taraf olduğu önemli başka bir meselede de tanık olan söz konusu şahsın, habere konu meseledeki tutuklanma şeklinin maksatlı bir şekilde gazete tarafından çarptırılarak yargılamanın adil bir şekilde yapılmasına halel getirici ve adaletin seyrini değiştirmeye yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı aşikârdır.

Gerçek verilerden yoksun olarak kaleme alınan bu yazı ile kamuoyunu hatalı bilgilendirmenin yanı sıra, kamusal alanda hizmet veren kurumlarımızı ve yöneticilerini yıpratma amacının taşındığı açıkça görülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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