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Polisten Ramazan Bayramı Açıklaması

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Ramazan Bayramı Açıklaması

İşte açıklama!

Değerli Halkımız,

            Hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacaktır.

            Polis Genel Müdürlüğü, halkımızın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, görev ve sorumlulukların gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktadır.

 Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi                  “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat hizmetinizde olacağız.

Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için aldığımız tedbirlerin yanı sıra, sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bayram tatili nedeniyle yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

  • Alkol almışsanız araç kullanmayınız. “Unutmayın, Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır.”
  • Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu kullanmak, mesaj atmak, yazışmak veya bluetooth üzerinden konuşmak gibi kural ihlallerini yapmayınız.
  • Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.
  • Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. “Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım”
  • Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.      
  • Trafikte önceliğiniz; “Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.

 

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